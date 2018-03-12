İsmail Baki'den 'Vartolu' taklidi!

Ünlü oyuncu İsmail Baki, bir halı saha maçı sonrası çektiği görüntülerle yine sosyal medyanın gündeminde. Aralarında eski futbolcu Ahmet Dursun'un da yer aldığı bir grup arkadaşıyla halı sahada ter döken Baki, maç çıkışı hayranlarının isteğini kırmadı ve son günlerin en çok konuşulan karakterlerinden 'Vartolu'yu taklit etti.

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil tarafından canlandırılan ve son günlerde adından sıklıkla söz ettiren Çukur dizisinin Vartolu karakteri, Baki'nin yorumlamasıyla bambaşka bir kimliğe büründü.

Ünlü oyuıncunun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, eski futbolcu Ahmet Dursun'un da kahkahalarına hakim olamadığı görülüyor.

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