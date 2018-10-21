İşitme engelli kadına tecavüz etmişti! Babası oğlunu aklamak için...

OĞLUMUN PEŞİNİ BIRAKMADI! Bursa'da yaşanan kan donduran olayda işitme engelli B.P.'nin abisi, kardeşine tecavüz edildiği gerekçesiyle Mehmet Kocadoğan'ı öldürmüştü. Abi Yusuf P., 'namus yüzünden elini kana buladığını' söylerken, öldürülen gencin babası Necmettin Kocadoğan ise "Kızın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, oğlumun peşini bırakmadığını ortaya koyuyor. Mahkemede her şey ortaya çıkacak" dedi.
Geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen olayda B.P., kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için polise gitti. Yusuf P. de işitme engelli ablasının işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için onunla beraber karakola gitti. B.P., karakolda, Kocadoğan'ın kendisine tecavüz ettiğini polise anlattı. Ablasının tecavüze uğradığını karakolda öğrenen Yusuf P., eve döndükten sonra Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi.
Daha sonra boş arsada buluşan ikili, Mehmet Kocadoğan'ın otomobilinde konuşurken, tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilden inen ikili arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yusuf P., üzerindeki tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. ise kaçtı.
Polis ekiplerince yakalanan Yusuf P., gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu Yusuf P. hakkında, 'adam öldürmek' suçundan ömür hapis cezası' istemiyle Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
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