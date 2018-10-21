İşitme engelli kadına tecavüz etmişti! Babası oğlunu aklamak için...

OĞLUMUN PEŞİNİ BIRAKMADI! Bursa'da yaşanan kan donduran olayda işitme engelli B.P.'nin abisi, kardeşine tecavüz edildiği gerekçesiyle Mehmet Kocadoğan'ı öldürmüştü. Abi Yusuf P., 'namus yüzünden elini kana buladığını' söylerken, öldürülen gencin babası Necmettin Kocadoğan ise "Kızın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, oğlumun peşini bırakmadığını ortaya koyuyor. Mahkemede her şey ortaya çıkacak" dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen olayda B.P., kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için polise gitti. Yusuf P. de işitme engelli ablasının işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için onunla beraber karakola gitti. B.P., karakolda, Kocadoğan'ın kendisine tecavüz ettiğini polise anlattı. Ablasının tecavüze uğradığını karakolda öğrenen Yusuf P., eve döndükten sonra Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi.