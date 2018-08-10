İrem Sak'ın rol alacağı dizi belli oldu

Güldür Güldür Show'dan ayrılan ve bir daha komedi oynamayacağını açıklayan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu. Güzel oyuncu yeni sezonda Fox TV'de yayınlanacak olan 'This Is Us' adlı dizinin uyarlamasında rol alacak.
Geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programının sevilen ismi İrem Sak'ın programdan ayrıldığı gündeme gelmişti. Artık komedi oynamayacağını söyleyen İrem Sak, yeni sezonda izleyiciye ters köşe yapacak bir dram dizisiyle ekrana geleceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun oynayacağı dizi ortaya çıktı.
Fox TV için Med Yapım'ın hazırladığı dizi, 'This Is Us' isimli diziden uyarlama olacak. Henüz ismi netleşmeyen dizide Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu ve Olgun Toker de rol alıyor.
Güldür Güldür Show'dan ayrılan ve bir daha komedi oynamayacağını açıklayan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu. Güzel oyuncu yeni sezonda Fox TV'de yayınlanacak olan 'This Is Us' adlı dizinin uyarlamasında rol alacak.
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