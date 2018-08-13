İrem Derici’nin dansı olay oldu!

Dün Kırklareli-Vize'de verdiği konserdeki dansıyla hayranlarını coşturdu. İrem Derici geçtiğimiz gün Fa organizasyon kapsamında 11’incisi düzenlenen Vize Tarih, Kültür ve Sanat Festivalinde konser verdi. Konserde dans eden ünlü şarkıcı hayranları tarafından büyük bir ilgi gördü.

Sahnede Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı'dan çiçek alırken aynı zamanda 'torba dolusu' Vizeli yazarların kitapları hediye edildi. Konser sonrası kulisinde İrem Derici hayranlarından gelen sevgi dolu pankartı sosyal medyasında paylaştı.