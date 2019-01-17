İrem Derici'nin bomba aşkı Survivor'da yarışan ünlü sanatçının kuzeni çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini ilan eden İrem Derici ve Ataberk Özdene çiftinin mutlulukları devam ederken, dansçının Survivor programında yarışan ünlü sanatçının kuzeni olduğu ortaya çıktı.

İrem Derici'nin bomba aşkı Survivor'da yarışan ünlü sanatçının kuzeni çıktı

İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlaması gündeme bomba gibi otururken, Özdene'nin eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım'ın aldatıldığını iddia etmesi olay olmuştu. Derici ve Özdene çifti bu iddiaları yalanlarken, taze ilişkilerine hız kesmeden devam ediyorlar. Bugün gündeme oturan bir başka olay ise 21 yaşındaki dansçı Ataberk Özdene'nin Survivor yarışmasına katılan ünlü sanatçının kuzeni olduğunun ortaya çıkmasıydı.

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İrem Derici'nin bomba aşkı Survivor'da yarışan ünlü sanatçının kuzeni çıktı

YouTuber Gökçe Yıldırım ile 2 yıl süren birlikteliği sona eren Ataberk Özdene, şarkıcı İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özdene’nin ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’le kuzen olduğunu söyledi. Özdene’nin, Mengüç’ün teyzesinin oğlu olduğunu ifade eden Akay, “İrem derici bu sefer aşık ve evlenecek gibi görünüyor. Evlenirse kime gelin gidecek biliyor musunuz? Tarık Mengüç’e. Ataberk, Tarık Mengüç’ün teyzesinin oğlu." şeklinde konuştu.

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İrem Derici'nin bomba aşkı Survivor'da yarışan ünlü sanatçının kuzeni çıktı

Geçtiğimiz günlerde Kars tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Derici, bu fotoğrafa “Aşk dediğin düşünmeden yatmaktır ölüme, dünya alem dirense dursa önüme!” notunu düşmüş ve bu paylaşımı 100 bine yakın beğeni almıştı.

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İrem Derici'nin bomba aşkı Survivor'da yarışan ünlü sanatçının kuzeni çıktı

Tarık Mengüç'ün ise Survivor'a katıldıkdan sonra yeni imajı oldukça konuşulmuştu. Şarkıcı ve söz yazarı Tarık Mengüç'ün geçtiğimiz aylarda çıkardığı parçası için büründüğü imaj çoğu kişi tarafından beğenildi.

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