İrem Derici önce coşturdu sonra nasihat verdi

Marmaris'teki bir diskoda dans grubuyla birlikte sahneye çıkan İrem Derici, kendi şarkılarının yanı sıra aralarında Hadise'nin de yer aldığı diğer şarkıcıların parçalarını da seslendirdi. Dans şovlarıyla bir an olsun yerinde durmayan Derici, sahne performansıyla beğenildi. Hareketli parçalarıyla diskodaki binlerce kişiyi coşturan Derici, esprileriyle de kahkahalara boğdu.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: İrem Derici, her şarkısının sonunda sahnenin ön tarafında bulunan bir erkek hayranı tarafından hediye edilen gülleri alarak, "Şimdiye kadar kimse bana fasulyenin kılçığını ayıklamadı. Allah razı olsun seviyor beni" dedi. Kendisini izleyen çiftlere, "Birbirinize saygı duyun ve sevin" diyerek nasihat veren İrem Derici, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coştururken, duygusal parçaları birlikte seslendirdi.