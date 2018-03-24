İranlı turistlerin çılgın köpük partisi

Antalya'nın Kemer ilçesine tatil için gelen İranlı turistler, sezonun ilk köpük partisinde eğlendi.

İranlı turistlerin çılgın köpük partisi

Antalya'nın Kemer ilçesinde merkezdeki bir otelin sahil kısmında turistler için sezonun ilk köpük partisi yapıldı. Köpük partisine ağırlıklı olarak İranlı turistler katılırken, Avrupalı ve Rus müşteriler de sezonun bu ilk organizasyonunu kaçırmadı. Hava sıcaklığının 21 derece hissedildiği ilçede, turistler köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi.

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İranlı turistlerin çılgın köpük partisi

Otelin Genel Müdürü Yunus Can, "2018 sezonu beklediğimiz gibi güzel başladı. İranlı turistlerden de beklediğimiz sayılara ulaştık. Onlara yazı erken yaşatalım, yazın havasını yaşatalım düşüncesiyle köpük partisi yaptık. Eğlendiklerini gördük. Diğer Avrupalı ve Rus misafirlerimiz de katılımda bulundu. Neşeli partilerimiz oluyor ve müşterilerimizi eğlendiriyoruz. Gece partiler ve sanatçılarla da onları elimizden geldiği kadar mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.

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İranlı turistlerin çılgın köpük partisi

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İranlı turistlerin çılgın köpük partisi

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