İranlı komutandan Trump'a: Beni tehdit et

İran Genç Gazeteciler Kulübü'nün haberine göre Süleymani, Hamedan kentindeki etkinlikte konuştu.

'TRUMP'A YANIT VERMEK BENİM GÖREVİM'

"Bir asker olarak Trump'ın tehditlerine yanıt vermek benim görevim" diyen Süleymani " Eğer o tehdit dilini kullanmak istiyorsa benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil" dedi.

İran'da Arapça yayın yapan El Alem televizyonunun aktardığına göre Süleymani ayrıca ABD askerlerinin Kızıldeniz'deki varlığını eleştirdi.

Süleymani " Eskiden güvenli olan Kızıldeniz ABD varlığı ile artık güvenli değil" diye konuştu.

Kızıldeniz petrol tankerleri için dünyadaki en önemli ticaret yollarından biri konumunda.

'TRUMP'I BEKLİYORUZ'

El Alem'in haberine göre Süleymani ayrıca "Trump bizim bir şehitler ulusu olduğumuzu ve onu beklediğimizi bilmeli" ifadelerini kullandı.