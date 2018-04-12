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İran’dan S. Arabistan ve Fransa’nın ortak bildirisine tepki!

İran’dan S. Arabistan ve Fransa’nın ortak bildirisine tepki!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan ve Fransa’nın ortak bildirisine tepki göstererek, “Fransa’nın İran’a karşı yapılan muhalefetlerin, İran’ın teröre karşı mücadeledeki zaferlerinden ötürü yapıldığını bilmesi gerekiyor” dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 23:30 - Güncelleme: 12-04-2018 23:30

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyareti sırasında yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterdi.

Kasımi, "5+1’in bir üyesi olan Fransa’nın, Suudi Arabistan’ın sürekli tekrarladığı yalan iddiaların etkisinde kalması beklenmiyor. Suudi Arabistan’ın söz konusu iddiaları tamamen nükleer anlaşmaya karşı muhalefet etmekten dolayı ortaya çıkan iddialar. Arabistan büyük yatırımlar yaparak İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın gerçekleşmesini önlemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. 

Bildiride iddia edilen konuların tam aksine İran’ın her zaman bölge ülkelerinin istikrarı ve güvenliği, aynı zamanda teröre karşı mücadele doğrultusunda adım attığını söyleyen Kasımi, "Fransa’nın İran’a karşı yapılan muhalefetlerin, İran’ın teröre karşı mücadeledeki zaferlerinden ötürü yapıldığını bilmesi gerekiyor” dedi.

Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyaretinde iki ülke ortak bir bildiri yayınlanmıştı. Bildiride İran atom bombasına erişme çabası içerisinde olmakla suçlanarak, bu konuda Tahran’a karşı tavır alınması gerektiği vurgulanmıştı.

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