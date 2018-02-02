İran'da 'başörtüsünü çıkarma' eylemleri artıyor

Tahran'da polis kamusal alanda kadınlara yönelik kıyafet kısıtlamalarını protesto amacıyla başını açan 29 kadını gözaltına aldı. Fars, ILNA ve Tasnim haber ajansları ayrıntı vermeden, kamu düzenini bozmak ile suçlanan kadınların savcılığa sevkedildiğini bildirdiler. Başsavcı Muhammed Cafer Montazeri Çarşamba günü yaptığı açıklamada gösterileri "önemsiz" ve "çocukça" diye nitelemiş ve muhtemelen yabancılar tarafından kışkırtıldığını söylemişti.

Başsavcı hafta başında kalabalık bir caddede posta kutusunun üzerine çıkarak bir sopaya bağladığı başörtüsünü bayrak gibi sallarken gözaltına alınan bir kadınla ilgili soruları yanıtlarken, "Sokak ortasında baş örtüsünü çıkarmak çok çocukça bir şey" diye konuşmuştu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Bu olaydan sonra en az 11 kadının daha benzer eylemler yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılmıştı. Önde gelen bir insan hakları avukatı Salı günü Fransız Haber Ajansı AFP'ye, gözaltına alınan kadınlardan birinin serbest bırakılması için 100 bin doları aşkın kefalet belirlendiğini söylemişti. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Başsavcı Montazeri "hicab" diye adlandırılan örtünme ve giyim kurallarını ihlal edenlerin yabancılar tarafından teşvik ediliyor olması gerektiğini söyledi. Başsavcı bu nedenle bu "suçu" ilk kez işleyenlerin cezalandırılmak yerine uyarılmasının daha yerinde olacağını da kaydetti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10