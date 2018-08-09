iPhone’lar pasaport yerine geçebilecek

ABD Patent ve Marka Bürosu’nun, Apple’ın iPhone üzerinden kimlik saptama teknolojisi ile ilgili yaptığı patent başvurusunu kabul ederek kayda aldığı öğrenildi.

ABD Patent ve Marka Bürosu’nun, Apple’ın iPhone üzerinden kimlik saptama teknolojisi ile ilgili yaptığı patent başvurusunu kabul ederek kayda aldığı öğrenildi.



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Apple Insider portalının aktardığına göre patenti istenen teknolojinin akıllı telefonların pasaport yerine kullanılmasına olanak tanıyacağı tahmin ediliyor. Önerilen fikir, güvenli depolama alanından şifrelenmiş kişisel verilerin bilgi talep eden makama aktarılabilmesine dayanıyor.

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Habere göre şirket, uygulama üzerindeki bilgileri birçok akıllı telefonda bulunan NFC gibi radyo frekanslı tanıma teknolojilerinin yardımıyla aktarmayı planlıyor. Tasarımcılara göre, verilere izinsiz olarak ulaşılmasınıysa Touch ID ve Face ID gibi gelişmiş biyometrik doğrulama teknolojileri engelleyecek.



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