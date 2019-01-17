iPhone üretimini azaltan Apple'dan şok bir karar daha

Gelir beklentisini yaklaşık 20 yıldır ilk kez düşüren Apple, geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alarak iPhone üretimlerini yüzde 10 oranında azaltma kararı vermişti. 2018 yılında tanıttığı yeni iPhone modellerinden beklediği karşılığı alamayan Apple, işe alımların sayısını azaltacağını dile getirdi.
Apple’ın henüz işe alımları tamamen durdurma ya da işten çıkarma yapma gibi ekonomik problemlerden çok uzak olduğunun altını çizen Bloomberg bu durumun, yeni iPhone’ların başarısının beklenenden aşağı olması sonrasında alınan tedbir olduğunu aktardı.
Edinilen bilgilere göre Apple CEO’su Tim Cook’un, bir toplantı sırasında insan kaynakları çalışanlarına işe alımları yavaşlatmaları gerektiğini söyledi. Apple, Cook’un hangi departmanlarda planlanandan daha az kişinin işe alınacağına karar vermediği, yavaşlatma kararına rağmen Apple’ın yapay zeka bölümüne agresif şekilde işe alım yapmaya devam edeceği de belirtildi.
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