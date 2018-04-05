  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

İpek Yalova kimdir kıyafeti olay oldu dekoltesine bakın!

İpek Yalova kimdir kıyafeti olay oldu dekoltesine bakın!

İpek Yalova kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları son günlerde sosyal medyaya düşen fotoğrafların ardından merak konusu oldu. Can Feda filminde rol alan İpek Yalova'nın filmin galasında giydiği elbise film tanıtımının önüne geçti. Derin dekoltesini göstermek için her yolu deneyen İpek Yalova'nın bu halleri görenler şaşırttı. Peki dekoltesi ile adını duyuran İpek Yalova kim, bilinmeyenleri...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 16:35 - Güncelleme: 05-04-2018 16:35

İpek Yalova kimdir, aslen nereli, kaç yaşında hangi dizi ya da filmlerde rol aldı? Karadayı dizisiyle hayatımıza giren İpek Yalova, başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in oynadığı 'Can Feda' filminde de rol aldı. Filmin dünkü galasında ise bacak dekoltesini göstermek için adeta şekilden şekile girdi...

FİLMDEN ÇOK DEKOLTESİ KONUŞULDU: Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in yer aldığı ‘Can Feda’ isimli filmin galası dün gerçekleşti. Cuma günü gösterime girecek olan filmde Karadayı dizisinden tanıdığımız İpek Yalova da rol aldı. Geçtiğimiz ay bir müzik dinleme aplikasyonunun etkinliğine katılan Hailey Baldwin’in üzerinde gördüğümüz Jacquemus marka, derin bacak dekolteli siyah elbise, bu kez İpek Yalova’nın üzerindeydi.

İPEK YALOVA KİMDİR: Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihindeİstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Karadayı dizisinde Ayten karakteriyle devam etmektedir.

Filmografi

2011 Muhteşem Yüzyıl İsabella Fortuna
2012-2015 Karadayı Ayten
2018- İnsanlık Suçu Cevher Akışık

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İpek Yalova kimdir kıyafeti olay oldu dekoltesine bakın! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro