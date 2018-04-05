İpek Yalova kimdir kıyafeti olay oldu dekoltesine bakın!

İpek Yalova kimdir, aslen nereli, kaç yaşında hangi dizi ya da filmlerde rol aldı? Karadayı dizisiyle hayatımıza giren İpek Yalova, başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in oynadığı 'Can Feda' filminde de rol aldı. Filmin dünkü galasında ise bacak dekoltesini göstermek için adeta şekilden şekile girdi...

FİLMDEN ÇOK DEKOLTESİ KONUŞULDU: Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in yer aldığı ‘Can Feda’ isimli filmin galası dün gerçekleşti. Cuma günü gösterime girecek olan filmde Karadayı dizisinden tanıdığımız İpek Yalova da rol aldı. Geçtiğimiz ay bir müzik dinleme aplikasyonunun etkinliğine katılan Hailey Baldwin’in üzerinde gördüğümüz Jacquemus marka, derin bacak dekolteli siyah elbise, bu kez İpek Yalova’nın üzerindeydi.

İPEK YALOVA KİMDİR: Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihindeİstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Karadayı dizisinde Ayten karakteriyle devam etmektedir.

Filmografi

2011 Muhteşem Yüzyıl İsabella Fortuna

2012-2015 Karadayı Ayten

2018- İnsanlık Suçu Cevher Akışık