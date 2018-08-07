İntizar ortaya çıktı fena patladı: Benden çok korktunuz

''BU FİLMİN SONUNU ÇOK MERAK EDİYORUM'': ''Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız. Bir damlacık canımla benden çok korktunuz.'' diyen İntizar, ''Oysaki yılana bile zararım dokunmaz benim, kendi kalbim şahittir. Bu filmin sonunu çok merak ediyorum." şeklinde konuştu.