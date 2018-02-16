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İntizar kimdir aslen nereli bakın ilk kim keşfetmiş

İntizar kimdir aslen nereli bakın ilk kim keşfetmiş

İntizar kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında, gerçek adı gerçekten İntizar mı soruları merak konusu oldu. Billur sesi ile dinleyeni büyüleyen İntizar'ın annesi babası kim kaç kardeşler sorularının yanıtı haberimizde. İntizar uzun süre Erol Köse'nin 'İntizar eşcinsel mi' sorusu ile medyada yer almış ve zor günler geçirmişti.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 15:31 - Güncelleme: 16-02-2018 15:31

İntizar kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Büyülü sesi ile hayran bırakan ünlü türkücü İntizar aslen Tuncelili 1974 doğumlu. Asker bir babanın kızı olan İntizar'ın annesi babası kim kaç kardeşler?

İNTİZAR KİMDİR: Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

SİBEL CAN'IN KONSERİNDE KEŞFEDİLDİ: Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.

EŞCİNSEL İDDİALARI: Atatürk üniversitesi ağrı eğitim fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir. Sanatçı 2013 yılında Erol Köse’nin “ intizar eşcinsel” iddiaları sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşamıştır. Bu iddialar sebebiyle ikili uzun süre medyayı meşgul etmişti

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