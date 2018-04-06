İntihar makinası yaptılar fuarda sergileyecekler...

Ötenazi yanlılarının "İntihar makinesi" hayali Hollanda'da gerçeğe dönüştürüldü. Cenaze fuarında insanların karşısına çıkarılacak olan intihar makinası nasıl çalışıyor? İnsanı nasıl öldürüyor...

İntihar makinası yaptılar fuarda sergileyecekler...

Ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen ve "ölüm doktoru" olarak adlandırılan Avustralyalı Philip Nietsckhe'nin gündeme getirdiği "intihar makinesi", Hollanda'da gerçeğe dönüştürüldü. Hollanda'nın Amsterdam kentinde gelecek hafta başlayacak cenaze işleri fuarında ilk kez sergilenecek "intihar makinesi" sayesinde ziyaretçiler, ölümü aşama aşama deneyimleyebilecek. Yardım kuruluşları ise "makinenin" halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkıyor.

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İntihar makinası yaptılar fuarda sergileyecekler...

İNTİHAR MAKİNASI NASIL ÖLDÜRÜYOR?.. "Sarco" adı verilen intihar makinesi, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu, sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor. İçine girip yatan kullanıcının gaz akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla çalışmaya başlıyor. Salınan gaz içerideki kişinin birkaç dakika sonra uyumasını sağlıyor.

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İntihar makinası yaptılar fuarda sergileyecekler...

SANAL GERÇEKLİĞİ YAŞAYACAKLAR... Ölüm kapsülü, ilk kez Amsterdam'da halkın karşısına çıkacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle yaşamı sonlandırmanın nasıl bir şey olduğunu görebilecekler. Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebilecek. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına, kullanıcı karar verecek. Ziyaretçiler intihar düğmesine bastığı an, sanal gerçeklik gözlüğünün görüntüsü yavaşça siyaha dönecek.

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İntihar makinası yaptılar fuarda sergileyecekler...

HALKA AÇIK FUARDA SERGİLENMELELİ? Philip Nitschke, Hollanda'da yayımlanan Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, "Niyetimiz bunu korkutucu bir deneyim haline getirmek değil. Şık bir tarza dönüştürmek" dedi. Ancak Hollanda'daki yardım kuruluşları, makinenin halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkıyor. 113 İntiharı Önleme Vakfı sözcüsü Anke Wammes, bunun hoş bir durum olmadığını düşünüyor. Sözcüye göre, makinenin halka açık bir fuarda sergilenmesi intiharı normalleştirecek ve yaşama isteği eşiğinin düşmesine neden olacak.

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