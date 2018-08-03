İnternetten yabancı dadı arıyorlar

Kızı Liya’yı kucağına alan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nu dadı telaşı sardı!

Kızı Liya’yı kucağına alan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nu dadı telaşı sardı! İkili, bebeklerini kendileri büyütmek istedikleri için ilk zamanlarda dadı istememişlerdi. Ancak çift, Liya 1 yaşına geldiğinde bir yardımcı tutmaya karar verdi. Akşam Life'ın haberine göre; İkili, yabancı uyruklu bir bakıcı bulmak için dadı bulma kurumu Imperial Nannies’e başvurdu. Çiftin yabancı bir çalışan istemesinin nedeni ise hem çocuğunun birkaç dil öğrenmesi hem de bakıcının dedikodu yapmaması. Twitter

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Kızı Liya’yı kucağına alan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nu dadı telaşı sardı! İkili, bebeklerini kendileri büyütmek istedikleri için ilk zamanlarda dadı istememişlerdi. Ancak çift, Liya 1 yaşına geldiğinde bir yardımcı tutmaya karar verdi. Akşam Life'ın haberine göre; İkili, yabancı uyruklu bir bakıcı bulmak için dadı bulma kurumu Imperial Nannies’e başvurdu. Çiftin yabancı bir çalışan istemesinin nedeni ise hem çocuğunun birkaç dil öğrenmesi hem de bakıcının dedikodu yapmaması. Twitter

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2 5

Kızı Liya’yı kucağına alan Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nu dadı telaşı sardı! İkili, bebeklerini kendileri büyütmek istedikleri için ilk zamanlarda dadı istememişlerdi. Ancak çift, Liya 1 yaşına geldiğinde bir yardımcı tutmaya karar verdi. Akşam Life'ın haberine göre; İkili, yabancı uyruklu bir bakıcı bulmak için dadı bulma kurumu Imperial Nannies’e başvurdu. Çiftin yabancı bir çalışan istemesinin nedeni ise hem çocuğunun birkaç dil öğrenmesi hem de bakıcının dedikodu yapmaması. Twitter

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