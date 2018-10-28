İnternetten araba satacak olanlar dikkat!

Bu sitelerden araba alım, satımı yaparken karşı taraf kaparo isteyebiliyor. Ancak kaparo göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araba almak için karşı tarafa kaparo gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Örnek verecek olursak önce ki yıllarda iki vatandaş geldi, kaparosunu göndermiş. Arabayı almaya gittiğinde ne vatandaş var, ne aradığı numaraya ulaşabiliyor. Aradığında bulamadı. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kaparo adı altında para göndermeyin" şeklinde konuştu.