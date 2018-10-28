İnternetten araba satacak olanlar dikkat!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet yoluyla araç alıp satacak vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların eline düşmemek için 'kaparo göndermeyin, araç plaka ve şaşe numarasını vermeyin' uyarısı yapıldı.
Araç alacak ve satacak vatandaşların ilk başvurdukları yöntem internet siteleri oluyor. Araba alacak ve satacakların dolandırıcılara eline düşmemesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis Memuru Tuncay Karakaş, vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Polis memuru Tuncay Karakaş, araç alacakların internette gördükleri araçlara hiçbir şekilde kaparo yatırmaması gerektiğine belirterek, "Araba alım, satım işlemleri artık internet üzerinden gerçekleşiyor ve bu işi yapan birkaç site bulunmaktadır.
Bu sitelerden araba alım, satımı yaparken karşı taraf kaparo isteyebiliyor. Ancak kaparo göndermek sıkıntılara neden olmaktadır. Bu şekilde çok sıkıntılarla karşılaştık. Vatandaş araba almak için karşı tarafa kaparo gönderiyor. Ancak gittiğinde arabayı da göremiyor, arabayı satacak vatandaşı da bulamıyor. Örnek verecek olursak önce ki yıllarda iki vatandaş geldi, kaparosunu göndermiş. Arabayı almaya gittiğinde ne vatandaş var, ne aradığı numaraya ulaşabiliyor. Aradığında bulamadı. Bu şekilde dolandırıcılık çok fazla olmaktadır. Araba almak istediğinizde kimseye kaparo adı altında para göndermeyin" şeklinde konuştu.
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