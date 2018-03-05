İnstagram'ın sol çılgınlığı plogging!

İsveç merkezli fitness uygulaması Lifesum, sıradan bir egzersizin 30 dakikada 235 kalori yaktığını plugging ile 30 dakikada en az 288 kalori yakmanın mümkün olduğunu açıkladı. Ayrıca koşarken yerden bir şey almak için yapılan eğilme işleminin squattan daha iyi sonuç verdiğini de duyurdular. Herkesin pluggingi uygulama şekli farklı kimi giysilerinin bir kenarına sıkıştırırken, kimi de çöp poşetlerine koyuyor ve o poşetleri koşu boyunca taşıyor.