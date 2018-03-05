İnstagram'ın sol çılgınlığı plogging!

Instagram'ı yeni fitness çılgınlığı plogging sarmış durumda. Dünyanın farklı yerlerindeki kadınların plogging adı altında başlattıkları akım hızla yayılıyor. Y

İnstagram'ın sol çılgınlığı plogging!

Instagram'ı yeni fitness çılgınlığı plogging sarmış durumda. Dünyanın farklı yerlerindeki kadınların plogging adı altında başlattıkları akım hızla yayılıyor. Yeni fitness çılgınlığı. Bu fotoğrafı Instagram’da gezinirken görürseniz hiç şaşırmayın. Bunun adı plogging.

111
İnstagram'ın sol çılgınlığı plogging!

Plogging İsveç’te başladı ancak #plogging karma etiketi ile ortaya çıkan birçok Instagram fotoğrafına dayanarak dünyanın dört bir yanındaki takipçileri toplamayı başardı. Bu öyle bir akım ki bir yandan koşu yapıp kilo veriyorsunuz diğer yandan da koşarken yerlerdeki plastik şişeleri, teneke kutuları vs. topluyorsunuz. Hem daha fazla kalori yakıyorsunuz hem da doğayı koruma adına şahane bir iş yapıyorsunuz.

211
İnstagram'ın sol çılgınlığı plogging!

İsveç merkezli fitness uygulaması Lifesum, sıradan bir egzersizin 30 dakikada 235 kalori yaktığını plugging ile 30 dakikada en az 288 kalori yakmanın mümkün olduğunu açıkladı. Ayrıca koşarken yerden bir şey almak için yapılan eğilme işleminin squattan daha iyi sonuç verdiğini de duyurdular. Herkesin pluggingi uygulama şekli farklı kimi giysilerinin bir kenarına sıkıştırırken, kimi de çöp poşetlerine koyuyor ve o poşetleri koşu boyunca taşıyor.

311
İnstagram'ın sol çılgınlığı plogging!

Plugging ile çalışan kadınların fit görüntüleri ise Instagram’da binlerce like alıyor.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro