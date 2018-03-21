Instagram’a alışveriş özelliği geliyor

2010 yılında fotoğraf paylaşım platformu olarak kurulan Instagram, yeni özellikler ve iyileştirmeler edinerek yoluna tam gaz devam ediyor.

2010 yılında fotoğraf paylaşım platformu olarak kurulan Instagram, yeni özellikler ve iyileştirmeler edinerek yoluna tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda oldukça ünlenen uygulama, çevrimiçi alışveriş özelliğini bazı ülkelerde kullanıma sundu. Yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar uygulamaya göz atarken ürün satın alabilecekler. Şu an için sekiz ülkede kullanılmaya başlayacak uygulamanın yakın zamanda Türkiye’ye de uğrayacağı tahmin ediliyor. Twitter

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tToplamda sekiz ülke, Instagram yayınlarından mağazalara gönderilen bağlantılara erişebilecek. Ancak kullanıcıları ve içeriği etikete boğmak istemeyen geliştiriciler en çok beş etiket ekleme özelliğini aktif ettiler. Kaydırmalı gönderilerde ise en fazla 20 etiket kullanılabilecek. İlk kez 2016 yılında ABD'de test edilen özellik, şimdi ise şu ülkelerin kullanımına açılacak: Kanada, Brezilya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Avustralya. Twitter

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Yeni özellik sayesinde, kullanıcıların uygulamaya göz atarken yararlanmaları amaçlanıyor. Facebook’a ait resim paylaşım uygulaması, birçok reklam ajansı tarafından büyük reklam caddesi olarak kullanılıyordu. Şimdi uygulama doğrudan mağazalara gönderileri entegre edebilecek. Uygulama bu sayede Instagram'da bulunan birçok alışveriş sayfasının resmileşmesine sebep olabilir. Twitter

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