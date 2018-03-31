Instagram tutkunlarına müjdeli haber

Bugün Instagram Hikayeler için Giphy temelli GIF desteği geriye getirildi. GIF sağlayıcısı Giphy içerisinde ırkçı materyaller bulunmuş, bunun üzerine Instagram tüm GIF altyapısını kapatma kararı almıştı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorun çözüldü ve gerekli önlemler alındı. Benzer sorunu bir daha yaşamamak adına kontrol sürecini sıkılaştıran şirket, mevcut GIF arşivinin dört defa tarandığının altını çiziyor.