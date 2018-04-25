Instagram Stories'e yeni özellik geldi

Instagram Stories'e artık aynı anda on adet video ve fotoğraf yüklemek mümkün!

Instagram Stories'e yeni özellik geldi

Instagram artık hikayelerinize aynı anda birden çok fotoğraf ve video yüklemenize izin veriyor. Herhangi bir medyayı yüklerken sağ üst köşedeki ikona dokunarak aynı anda on adet görsel yükleyebilirsiniz. Görseller sizin onları eklediğiniz sırayla yüklenecektir, ayrıca istediğiniz değişiklikleri de yapabilirsiniz. Yeni güncelleme sayesinde Instagram daha önce çektiğiniz fotoğrafların konum çıkartmalarını da çekildikleri anda kaydedilen konuma göre belirleyecek.

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Instagram Stories'e yeni özellik geldi

Yakın zamanda Instagram ayrıca alan derinliği efektli portreler çekmenizi sağlayan Focus modunu tanıttı, ayrıca Snapchat'te bulunan Snapcodes benzeri bir etiket takip sistemini test etmeye başladı. Çoklu yükleme özelliği ise şu an Android kullanıcıları için erişime açık durumda, iOS kullanıcıları ise birkaç hafta sonra bu özelliğe erişebilecek.

26
Instagram Stories'e yeni özellik geldi

Instagram artık hikayelerinize aynı anda birden çok fotoğraf ve video yüklemenize izin veriyor. Herhangi bir medyayı yüklerken sağ üst köşedeki ikona dokunarak aynı anda on adet görsel yükleyebilirsiniz. Görseller sizin onları eklediğiniz sırayla yüklenecektir, ayrıca istediğiniz değişiklikleri de yapabilirsiniz. Yeni güncelleme sayesinde Instagram daha önce çektiğiniz fotoğrafların konum çıkartmalarını da çekildikleri anda kaydedilen konuma göre belirleyecek.

36
Instagram Stories'e yeni özellik geldi

Yakın zamanda Instagram ayrıca alan derinliği efektli portreler çekmenizi sağlayan Focus modunu tanıttı, ayrıca Snapchat'te bulunan Snapcodes benzeri bir etiket takip sistemini test etmeye başladı. Çoklu yükleme özelliği ise şu an Android kullanıcıları için erişime açık durumda, iOS kullanıcıları ise birkaç hafta sonra bu özelliğe erişebilecek.

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