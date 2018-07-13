İnstagram dünya çapında çöktü

İnstagram erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar İnstagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor.

İnstagram erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar İnstagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor. Kullanıcılar internetten "İnstagram çöktü mü" diye aramalar yapıyor.

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Instagram erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar İnstagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor.Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter

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İnstagram erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar İnstagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor. Kullanıcılar internetten "İnstagram çöktü mü" diye aramalar yapıyor.

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