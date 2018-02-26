İnsansız kara araçları Zeytin Dalı Harekatında göreve hazır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız" açıklamasının ardından gündeme gelen insansız kara araçlarının teminine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında geliştirilen 'İnsansız Ejder Yalçın', testlerini başarıyla geçti.

'TOSUN' ENGEL TANIMIYOR: Sahadaki askerlerin yolunu ise yerli üretim 'Tosun' açıyor. Mehmetçik için yol açıp siper kazan 'Tosun'u ne kurşunlar, ne alevler durdurabiliyor. Üstelik tüm bunları kilometrelerce uzaktan kontrol edilerek yapıyor. 'Tosun', 5 kilometre uzaklığa kadar kontrol edilebiliyor. Bu sayede, stratejik öneme sahip noktalar teröristlerden temizlenirken can kaybının önüne geçiliyor. Mehmetçik'te hedefine güven içinde ilerliyor.

Yerli üretim 'Tosun', yurt içinde çukur operasyonlarında, sınır ötesinde ise Cerablus, El Bab ve İdlib'de tüm zorlu görevlerin altından başarıyla kalktı. Şimdi Zeytin Dalı Harekatıyla Türk askerinin önündeki engelleri kaldırıyor.