İnsanoğlunun ölümsüz olacağı tarih açıklandı

Ünlü fütürist Dr Ian Pearson İngiliz basınına verdiği bir demeçte insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı. Benzer bir iddia geçtiğimiz yıllarda Teknoloji devi Google’ın baş fütüristi Ray Kurzweil'dan da gelmişti.

Ünlü fütürist Dr Ian Pearson İngiliz basınına verdiği bir demeçte insanoğlunun ölümsüzlüğe ulaşacağı tarihi açıkladı. İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük hayali olan ölümsüzlük önümüzde 32 yıl içinde yani 2050 yılına geldiğimizde gerçek olacak. Bu iddianın sahibi ünlü fütürist Dr Ian Pearson. İngiliz basınına konuşan Pearson 1970’den sonra doğacak çoğu kişinin ölümü tatmayacağını öne sürdü.