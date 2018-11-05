İnsanların el ve parmakları neden soğur? Tehlikeli olabilir

RAYNAUND SENDROMU
Soğuk parmaklar bu hastalığın sık görülen belirtilerindendir. Genelde el ve parmaklarda bazen de kulak ve burunda oluşan kan dolaşımının bozulmasıdır. Kan dolaşımının kesilmesiyle etkilenen uzuvlar önce beyaz ve ölü görünümündedir, sonra kızarıp yanar. Dikkate değer bir acı, uyuşma ve karıncalanma hissi oluşur. Soğuk bir şeye dokunmak, soğuğa maruz kalmak veya en ufak bir sıcaklık değişimi ile ortaya çıkar.
OTOİMMÜN BOZUKLUKLAR
Vücudun kendi dokularına karşı uygun olmayan bağışıklık yanıtı oluşturmasına neden olan hastalıklardır. Bazen bağışıklık sistemi vücudun normal bileşenlerinin bir veya birden fazlasını artık "kendinden" saymaz ve kendi hücreleri, dokuları ve/veya organlarına saldıran otoantikorlar oluşturur. Bu süreç iltihaplanma ve hasarlara, sonunda otoimmün bozukluklara yol açar.
HİPOTİROİD
Tiroit bezinin yeterli hormon üretememesi sonucu ortaya çıkan hastalıktır. İyot eksikliği dünya genelinde bu durumun en sık sebebidir ancak başka nedenler de etken olabilirler. Tiroid bezi az çalıştığında, hipofizden TSH’nın kana verilmesi artar. Vücut dokuları için gerekli miktarda tiroid hormonu salgılanamaz. “Hipotiroidi” olarak adlandırılan bu durumda tiroid hormonlarının düzeyi düşer ve dokulara yeterli miktarda hormon ulaşmaz.
DOLAŞIM PROBLEMLERİ
Sağlıklı bir vücut için kan dolaşımının düzenli olması gereklidir. Dolaşım sisteminiz; hücrelerinize oksijen ve besin iletir; aynı zamanda vücudunuzdan atık ve karbondioksit atılımını sağlar. Kan dolaşımının bozulması, birçok hastalığa neden olabilir. El ve ayaklar yeterli kan dolaşımı olmadığında soğuyabilir ve şişebilir. Buna bacaklarda cilt rengi değişikliği ve düşük nabız eşlik eder. Eğer cildiniz mavimsi bir renk aldıysa bu kan hücrelerinin yeterli oksijen almadığının göstergesidir.
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