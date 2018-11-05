İnsanların el ve parmakları neden soğur? Tehlikeli olabilir

İnsan vücudu öncelikle kalp, beyin, akciğer gibi hayati organlara daha fazla kan ve sıcaklık gönderir. Bu yüzden insanların parmakları daha soğuk olur. Ancak "Parmaklarımı sıcakta bile buz gibi hissediyorum" diyorsanız, başka bir hastalığın belirtisi olabilir. İşte parmak soğumasının nedenleri...

RAYNAUND SENDROMU

Soğuk parmaklar bu hastalığın sık görülen belirtilerindendir. Genelde el ve parmaklarda bazen de kulak ve burunda oluşan kan dolaşımının bozulmasıdır. Kan dolaşımının kesilmesiyle etkilenen uzuvlar önce beyaz ve ölü görünümündedir, sonra kızarıp yanar. Dikkate değer bir acı, uyuşma ve karıncalanma hissi oluşur. Soğuk bir şeye dokunmak, soğuğa maruz kalmak veya en ufak bir sıcaklık değişimi ile ortaya çıkar. Twitter

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OTOİMMÜN BOZUKLUKLAR

Vücudun kendi dokularına karşı uygun olmayan bağışıklık yanıtı oluşturmasına neden olan hastalıklardır. Bazen bağışıklık sistemi vücudun normal bileşenlerinin bir veya birden fazlasını artık "kendinden" saymaz ve kendi hücreleri, dokuları ve/veya organlarına saldıran otoantikorlar oluşturur. Bu süreç iltihaplanma ve hasarlara, sonunda otoimmün bozukluklara yol açar. Twitter

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HİPOTİROİD

Tiroit bezinin yeterli hormon üretememesi sonucu ortaya çıkan hastalıktır. İyot eksikliği dünya genelinde bu durumun en sık sebebidir ancak başka nedenler de etken olabilirler. Tiroid bezi az çalıştığında, hipofizden TSH’nın kana verilmesi artar. Vücut dokuları için gerekli miktarda tiroid hormonu salgılanamaz. “Hipotiroidi” olarak adlandırılan bu durumda tiroid hormonlarının düzeyi düşer ve dokulara yeterli miktarda hormon ulaşmaz. Twitter

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