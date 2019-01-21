İnsan vücudunda yüzüyor şekil değiştirebiliyor! Bilim insanlarından mucize buluş

İsviçre'de bilim insanları insan vücudunda yüzebilen mikro robotlar geliştirdi. Türk bilim insanlarının da bulunduğu ekip robotun vücutta katlanarak şekil değiştirdiği de belirtildi. Mikro robotları geliştirmedeki amacı duyunca çok şaşıracaksınız.

İsviçre'de bilim insanları, insan vücudunda ve damarlarda dolaşabilecek yüzen küçük robotlar geliştirdi. Araştırmayı yapan ekibin başında Boğaziçi Üniversitesi mezunu Dr. Selman Sakar var. Elastik bir maddeden yapılan robotlar, içinde yüzdükleri sıvının yoğunluğu, bulundukları tüpün genişliği gibi etkenlere bağlı olarak şekil değiştirebiliyor. Mikro robotu geliştirmedeki amaç ise bakın neymiş. Twitter

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İsviçre'deki araştırmacıların robotu geliştirmekteki amaçları, insan vücudundaki erişilmesi zor olan bölgelere ilaç götürebilmek. Pekin insan vücuduna erişilmesi zor olan bölgelere mikro robotlar nasıl ulaşacak! Mikro robotların insan vücudunda nasıl dolaşacağını ise bilim insanları şöyle açıkladı. Twitter

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Örneğin beynin iç dokusunda bulunan bir hastalığa dışarıdan doğrudan müdahale etmek tehlike olabilecekken, ilaç taşıyan mikro robotlar riski çok daha düşük seviyelere indirebilecek. Twitter

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