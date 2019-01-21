İnsan vücudunda yüzüyor şekil değiştirebiliyor! Bilim insanlarından mucize buluş

İsviçre'de bilim insanları, insan vücudunda ve damarlarda dolaşabilecek yüzen küçük robotlar geliştirdi. Araştırmayı yapan ekibin başında Boğaziçi Üniversitesi mezunu Dr. Selman Sakar var. Elastik bir maddeden yapılan robotlar, içinde yüzdükleri sıvının yoğunluğu, bulundukları tüpün genişliği gibi etkenlere bağlı olarak şekil değiştirebiliyor. Mikro robotu geliştirmedeki amaç ise bakın neymiş.
İsviçre'deki araştırmacıların robotu geliştirmekteki amaçları, insan vücudundaki erişilmesi zor olan bölgelere ilaç götürebilmek. Pekin insan vücuduna erişilmesi zor olan bölgelere mikro robotlar nasıl ulaşacak! Mikro robotların insan vücudunda nasıl dolaşacağını ise bilim insanları şöyle açıkladı.
Takımdaki diğer araştırmacılardan Bradley Nelson, "Doğa, içinde bulunduğu çevre şartlarına bağlı olarak şekil değiştiren mikro organizmalarla dolu. Bizim mikro robot tasarımımızı ilham aldığımız temel prensip de bu." dedi.
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