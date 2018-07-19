Inna, Ajda Pekkan şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu

AJDA PEKKAN’IN ŞARKISI İLE HARBİYE SAHNESİNDE: Konserde daha önce Ajda Pekkan’ın söylediği ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısını da seslendiren dünyaca ünlü stara Harbiye seyircisi de tek bir ağızdan eşlik etti. Daha sonra başka Türkçe şarkılar da bildiğini söyleyen Inna, Ebru Gündeş’in ‘Çingenem’ şarkısını Türkçe olarak mırıldandı ve “ Ebru Gündeş’i severim” dedi.

