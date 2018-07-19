Inna, Ajda Pekkan şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu

Rumen şarkıcı Inna, sahnede kaldığı süre boyunca enerjisini bir an olsun düşürmedi. Kendisini dinlemeye gelen izleyicilerle sık sık sohbet eden ünlü yıldız, konser boyunca seyirci ile iletişim halindeydi. Konserde Nirvana , Roulette, Gimme Gimme gibi hit parçalarını seslendiren sanatçı, payetli kostümüyle yaptığı danslarıyla da seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.
KÜÇÜK INNA HAYRANI MUTLULUKTAN AĞLADI: Konserinin bir bölümünde seyircilerine, “Benimle şarkı söylemek isteyen var mı?” diye soran Inna, bir hayranını sahneye davet etti. Sahneye çıkan küçük hayranı mutluluktan ağlayarak “Seni çok seviyorum” diyerek güzel sanatçının boynuna sarıldı. Minik hayranına Türkçe ‘Seni Seviyorum’ diye karşılık veren Inna büyük alkış aldı.
AJDA PEKKAN’IN ŞARKISI İLE HARBİYE SAHNESİNDE: Konserde daha önce Ajda Pekkan’ın söylediği ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısını da seslendiren dünyaca ünlü stara Harbiye seyircisi de tek bir ağızdan eşlik etti. Daha sonra başka Türkçe şarkılar da bildiğini söyleyen Inna, Ebru Gündeş’in ‘Çingenem’ şarkısını Türkçe olarak mırıldandı ve “ Ebru Gündeş’i severim” dedi.
SAHNEDE YALIN AYAK INNA: Konserin ortalarında ayakkabılarını çıkaran Inna, sahne şovuna yalın ayak devam etti.
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