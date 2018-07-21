İngiltere'nin en güçlü suçlusu skandalın ardından eşinden boşanıyor

İngiltere'nin en güçlü suçlusu olarak bilinen Charles Bronson, iki erkekle samimi görüntüleri manşet olan eşi Paula Williamson'dan boşanıyor. Wlliamsoon İspanya tatilinde iki erkekle samimi görüntüleri İngiltere'de büyük olay olmuştu.

İngiltere'nin en güçlü suçlusu skandalın ardından eşinden boşanıyor

İngiltere'nin en güçlü ve medyatik suçlusu Charles Bronson, tatil fotoğrafları manşet olan oyuncu eşi Paula Williamson'dan boşanmaya karar verdi. Bronson'ın oyuncu eşi Paula Williamson'ın İspanya Tenerife'deki tatilinde çekilen görüntüleri, geçen hafta ortaya çıktı. Coronation Street'in oyuncusu Williamson'ın iki erkekler çekilen samimi görüntüleri İngiltere'de ses getirdi. Medyaya yansıyan fotoğrafları gören Bronson, boşanacağını açıkladı.

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İngiltere'nin en güçlü suçlusu skandalın ardından eşinden boşanıyor

Paula Williamson ise, The Sun gazetesine "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi. Bronson, Paula Williamson'a cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşma aracılığıyla evlenme teklif etmişti. Hayatının uzun bir dönemini demir parmaklıklar ardında geçirmiş olmasına rağmen, Charles Bronson daha önce iki kez evlendi ve bir kez de nişanlandı.

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İngiltere'nin en güçlü suçlusu skandalın ardından eşinden boşanıyor

1974 yılından bu yana İngiliz hapishanelerinin en ünlü konuğu haline gelen suç örgütü lideri Bronson, cezaeviyle 19 yaşında tanıştı. Hapishanede kaldığı süre içinde durmadan gardiyanlara saldıran ve şiddet uygulayan Bronson'ın cezası bu yüzden boyu hapse çevrildi.

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İngiltere'nin en güçlü suçlusu skandalın ardından eşinden boşanıyor

Azılı suçlu, 1974 yılından bu yana yalnızca 131 günü dışarıda özgür bir insan olarak geçirdi.

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