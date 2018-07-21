İngiltere'nin en güçlü suçlusu skandalın ardından eşinden boşanıyor

Paula Williamson ise, The Sun gazetesine "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi. Bronson, Paula Williamson'a cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşma aracılığıyla evlenme teklif etmişti. Hayatının uzun bir dönemini demir parmaklıklar ardında geçirmiş olmasına rağmen, Charles Bronson daha önce iki kez evlendi ve bir kez de nişanlandı.