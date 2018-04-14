İngiliz komutan 'Suriye neden kimyasal kullansın?' dedi yayından kovuldu

İngiliz ordusundan 2012'de emekli olan İngiliz komutan Jonathan Shaw, Sky News'te Sam Washington'ın sunduğu programa canlı bağlanarak Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını yorumladı.

Tümgeneral Shaw, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkında, "Tartışmada gözden kaçırılan şey, Suriye'yi şu anda ve Doğu Guta'da kimyasal saldırı gerçekleştirmeye iten motivasyonun ne olabileceğidir. Tam da Suriyeliler zafer kazanırken" yorumunu yaptı.

Programın sunucusu Sam Washington, Tümgeneral Shaw'un yorumunun ardından tedirgin bir tavırla İngiliz askerin sözünü kesti ve programa başka bir bağlantıyla devam etmeye başladı.

  • Dünya 14 Nisan 2018 13:39
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mevhibe inal 14 Nisan 2018 14:10 Doğru söyleyeni itibarsızlaştırırlar!. Irak işgali öncesi Dr. David Kelly Irak'da nükleer silah kapasitesi yok dedi. Evinin yakınında ölü bulundu! Doktorlar ölümü şüpheli buldu. Davanın üstü örtüldü. Doktorlar işin ucunu bırakmadı ve Dr. Stephen Frost, "Devamlı hakikati karartma Milli bir yüz karasıdır ve her İngiliz vatandaşını ilgilendirir" dedi. Elimizde işgal gerekçesi, "güvenilir raporlar" var! diyen Blair, Yanılmışız dedi! Bütün bu oyunlar 2003 de yapılmıştı!

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