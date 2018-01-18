İnanılmaz trajedi: Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi!

Kütahya'nın Emet ilçesinde evlerinin yandığını gören çift, kalp krizi geçirdi. Koca hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Aydıncık köyünde yaşayan İbrahim (55) ve Esma Dombaycı (51) çiftinin tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.