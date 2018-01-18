İnanılmaz trajedi: Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi!

İnanılmaz trajedi: Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi!

Kütahya'nın Emet ilçesinde evlerinin yandığını gören çift, kalp krizi geçirdi. Koca hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Aydıncık köyünde yaşayan İbrahim (55) ve Esma Dombaycı (51) çiftinin tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İnanılmaz trajedi: Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi!

Komşuların yangın sırasında evde bulunmayan Dombaycı çiftine olayı haber vermesi üzerine, evlerine gelen karı koca yangını görünce fenalaştı. Kalp krizi geçirdikleri belirlenen çifte 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından İbrahim Dombaycı, Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne, eşi Esma Dombaycı da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İnanılmaz trajedi: Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi!

İbrahim Dombaycı'nın yaşamını yitirdiği, eşinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emet ve Çavdarhisar belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

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İnanılmaz trajedi: Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi!

Kütahya'nın Emet ilçesinde evlerinin yandığını gören çift, kalp krizi geçirdi. Koca hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Aydıncık köyünde yaşayan İbrahim (55) ve Esma Dombaycı (51) çiftinin tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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