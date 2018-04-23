İnanılmaz değişim! Hüsnü Şenlendirici'nin son hali şaşırttı

Şarkıcı Deniz Seki ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hüsnü Şenlendirici'nin son hali görenleri şaşırttı. Şevval Sam ile klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Kıbrıs’taki Merit Lefkoşa Hotel’de hafta sonu art arda sahneye çıktı. Bir süredir konser vermeyen, hiçbir yerde görünmeyen 41 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici’nin sakallarına ak düştü.