İnanılmaz değişim! Hüsnü Şenlendirici'nin son hali şaşırttı

Şevval Sam ile klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Kıbrıs’taki Merit Lefkoşa Hotel’de hafta sonu art arda sahneye çıktı. Bir süredir konser vermeyen, hiçbir yerde görünmeyen 41 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici’nin sakallarına ak düştü.

İnanılmaz değişim! Hüsnü Şenlendirici'nin son hali şaşırttı

Şarkıcı Deniz Seki ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hüsnü Şenlendirici'nin son hali görenleri şaşırttı. Şevval Sam ile klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Kıbrıs’taki Merit Lefkoşa Hotel’de hafta sonu art arda sahneye çıktı. Bir süredir konser vermeyen, hiçbir yerde görünmeyen 41 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici’nin sakallarına ak düştü.

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İnanılmaz değişim! Hüsnü Şenlendirici'nin son hali şaşırttı

Saçları ve sakalları beyazlayan ünlü klarnetçiyi görenler 'Hüsnü Şenlendirici'ye ne olmuş!? Erken yaşlanmış' yorumunda bulundu. Evli ve 2 çocuk babası klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Deniz Seki ile 2006-2009 tarihleri arasında fırtınalı bir aşk yaşamıştı.

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İnanılmaz değişim! Hüsnü Şenlendirici'nin son hali şaşırttı

İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son hali...

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İnanılmaz değişim! Hüsnü Şenlendirici'nin son hali şaşırttı

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