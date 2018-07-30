İnanılmaz anlar! Tayland'da timsah dehşeti

Tayland'ın Phokkathara Timsah Çiftliği'nde 45 yaşındaki Tao adlı sürüngen eğitmeni, yaklaşık 100 kişinin önünde, Tayland'ın Chiang Rai şehrinde bulunan Phokkathara hayvanat bahçesinde bir şov gerçekleştiriyordu. Ancak bu şov, bir anda kabusa döndü.

Şov gereği kolunu timsahın ağzına koyan eğitmen, saniyeler içinde kolunu timsaha kaptırdı. Vahşi timsah eğitmenin kolunu kapıp dişleriyle kavradı ve adamı saniyeler içinde kanlar içinde bıraktı. Seyirvilerin gözü önünde yaşanan olay kameraya yansıdı.

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