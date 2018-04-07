İmmünoterapi nedir SGK immünoterapi ilaçlarını karşılıyor mu?

İmmünoterapi kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesine dayanan yeni bir kanser tedavi yöntemidir. İmmünoterapi maliyeti oldukça yüksek bir tedavi yöntemi olduğu için her bireyin bu tedavi yöntemine ulaşması oldukça zordur.

İmmünoterapi tedavi yöntemi son dönemde gittikçe gelişen ve oldukça olumlu sonuçlar veren yeni bir kanser tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki İmmünoterapi'yi diğer kanser tedavi yöntemlerinden farklı kılan özellik nedir ? Akciğer kanserinde kemoterapiden daha etkili sonuçlar veren aynı zamanda kemoterapide görülen bir takım ağır yan etkilere sahip olmayan immünoterapi kanserle savaşta bir paradigma ve taktik değişim olarak nitelendiriliyor. Ancak immünoterapi ilaçları 20 bin dolar civarı olan aşırı maliyeti sebebiyle SGK tarafından karşılanmıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

İMMÜNOTERAPİ NEDİR?: Bağışıklık sistemi çoğu zaman kanserli hücreleri belirleyip, saldırı mekanizması ile bu hücrelerin gelişimini engeller, fakat bazı durumlarda çeşitli kanser türleri, vücudun savunma mekanizmasını devre dışı bırakır. Böylece hiçbir savunma mekanizmasıyla karşılaşmayan kanserli hücreler, kontrolsüz çoğalır ve daha büyük bir alana yayılır. İşte bu noktada İmmünoterapi, vücudun bağışıklık sistemini, kanserli hücrelere karşı daha kesin, etkili ve daha güçlü saldırılar yapacak şekilde yükselterek kanserli hücrelerin büyüme ve yayılmasını durdurmayı veya hücrenin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlar. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

İMMÜNOTERAPİ KEMOTERAPİ FARKI: İmmünoterapi'nin Kemoterapi'den en büyük farkı kullanılan yöntemdir. Kemoterapi'de tedavi tümör üzerine dışarıdan müdahale edilerek kanserin yayılmasının durdurulması ve tümörün yokedilmesidir. Ancak İmmünoterapide vücudun kanserle mücadelede en etkin antikorları alınacarak güçlendirilmesi ve çoğaltılmasıyla vücudun bağışıklık sisteminin kanseri yenmesi sağlanılmaya çalışılıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9