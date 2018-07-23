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İmam hatiplilerden Atatürk çıkışı: Herkesin saygı duyması gereken bir şahsiyet

İmam hatiplilerden Atatürk çıkışı: Herkesin saygı duyması gereken bir şahsiyet

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, "Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bir değeri olduğu gibi bu ülkede yaşayan herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyetidir" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 14:50 - Güncelleme: 23-07-2018 14:50

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, yaptığı yazılı açıklamasında Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuklanmasını değerlendirdi.

''HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKEN BİR ŞAHSİYET''
İslam dininin her şeyden önce saygı kavramı temelleri üzerine kurulduğunu belirten Akkaya, "Saygı, sevgi ve hoşgörü evresi inançlarımızın vazgeçilmezidir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bir değeri olduğu gibi bu ülkede yaşayan herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyetidir. Kimse sevmek zorunda değil ama saygıda mecburuz, bunu bize dinimiz böyle emrediyor. Şu hataya çok defa düşüyoruz, bir kişinin yaptığı yanlışı tüm kitleye mal etmeyi maalesef toplumumuzun alışkanlık haline getiriyor. Bu yanlıştan hemen dönmeliyiz.

Bir kişi yanlış yaptığında hemen hangi siyasiye oy veriyor, hangi takımı tutuyor, hangi rengi seviyor diye bakmamalıyız. Çünkü yanlış yanlıştır ve yapılan yanlış o kişinin oy verdiği siyasiyi, tuttuğu takımı veya sevdiği rengi ilgilendirmez" dedi.

''TÜM TOPLUMA MAL EDİLMEMELİ''
Akkaya, Safiye İnci'nin tutuklanmasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada dolaşan bu videoyu ilk gördüğümüzde hemen açıkça tepkimizi gösterdik. İnsanların değerlerine, değerlilerine dil uzatmak bizim dinimizce yasaklanmış bir olaydır. Hele ki başörtüsü giyerek yapılan bu yanlışı dinimiz kesinlikle reddetmektedir. Bu ayetlerde açıktır. Türkiye’mizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu günlerde, kişilerin yaptığı yanlışlar tüm topluma mal edilmemeli."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatandaş Abi 23 Temmuz 2018 15:24 zaten bu açıklamaları yaptırabilmek için hazırlanmış senaryolar bunlar

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