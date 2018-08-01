İlkokul öğrencisini taciz etti: Linçten zor kurtuldu!

İnşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenilen Osman K., dün akşam Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha önce de 'cinsel taciz' suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı belirtilen Osman K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Taciz edilen kız çocuğunun ailesinin de polis merkezine gidip, şikayetçi olduğu belirtildi.