İlker Kaleli imajını değiştirdi

İlker Kaleli, oynadığı dizilerin yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Burçin Terzioğlu ile yollarını ayıran İlker Kaleli imajını da yeniledi...

İlker Kaleli imajını değiştirdi

Önceki gün instagram'da instagram'da paylaşım yapan İlker Kaleli'nin saçı sakalına karışmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun yeni imajı, "Bir başka İlker" yorumu yaptırdı.

17
İlker Kaleli imajını değiştirdi

İlker Kaleli, oynadığı dizilerin yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Poyraz Karayel adlı dizide rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile uzun süreli aşklarına geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız son veren İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu çifti birbiriene en çok yakıştırılan çiftler arasında yer almaktaydı. İlker Kaleli TV ekranlarına ilk kez Son adlı dizi ile 2012 yılında adım attı. 2012-2013 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Kayıp Şehir adlı dizide İrfan karakterine hayat veren İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisi ile kariyerinin zirvesine tırmandı. Peki İlker Kaleli kimdir?

27
İlker Kaleli imajını değiştirdi

İlker Kaan Kaleli (d. 11 Mayıs 1984) İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

37
İlker Kaleli imajını değiştirdi

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro