İlker Kaleli imajını değiştirdi

İlker Kaleli, oynadığı dizilerin yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Poyraz Karayel adlı dizide rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile uzun süreli aşklarına geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız son veren İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu çifti birbiriene en çok yakıştırılan çiftler arasında yer almaktaydı. İlker Kaleli TV ekranlarına ilk kez Son adlı dizi ile 2012 yılında adım attı. 2012-2013 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Kayıp Şehir adlı dizide İrfan karakterine hayat veren İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisi ile kariyerinin zirvesine tırmandı. Peki İlker Kaleli kimdir?

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