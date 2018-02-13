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İlker Başbuğ Afrin için ne dedi Erdoğan'dan büyük tepki!

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı için siyasete alet edilmemeli sözleri büyük bir tepkiye neden oldu.

Devlet Bahçeli sabah MHP grup toplantısında Başbuğ'un sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli'den sonra bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısı çıkışı yaptığı açıklamalarda Başbuğ'un sözlerine ''yazıklar olsun gereken cevabı alacak'' diyerek tepkisini dile getirdi.

ERDOĞAN'DAN İLKER BAŞBUĞ'A: YAZIKLAR OLSUN: Erdoğan bir basın mensubunun İlker Başbuğ’un, ‘Afrin siyasete alet edilmesin’ sözlerini hatırlatması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?"

GEREKLİ CEVABINI ALACAK BU BÖYLE BIRAKILAMAZ: Askerin görevinin, ülkesine saldıranlara karşı haddini bildirmek olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Asker kışlasının içerisinde oturup, saldırıları izleyecek mi? Böyle bir durumda mı olacak? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Böyle bırakılamaz. Ne demek Afrin Harekatı siyasete alet edilemez. Asıl Afrin Harekatı'nı siyasete alet edenler, zannediyorum beyefendinin beraber hareket ettiği tiplerdir. Kimlerle hareket ediyorsa, onlar siyasete alet ediyorlar. Esed'in yanına gidenler kimlerse, onu onlarla paylaşsın, şu andaki iktidarla değil. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun."

İLKER BAŞBUĞ AFRİN İÇİN NE DEDİ?

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ şöyle konuşmuştu: "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak.

  • Siyaset 13 Şubat 2018 14:43
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