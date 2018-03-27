İlk transseksüel haber spikeri ekrana çıktı!

Pakistan'da bir haber kanalı ülkede tarihinde bir ilke imza atarak, transseksüel bir spikeri ekrana çıkardı. Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı.

İlk transseksüel haber spikeri ekrana çıktı!

Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, BBC'ye, teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı. Malik, 3 aylık eğitim sonrası Kohenoor televizyonundaki ilk bültenini Cuma günü sundu. Marvia Malik, işi aldığını öğrendiğinde sevinçten çığlık atmamak için kendini zor tuttuğunu söyleyerek, "Kendim için kurduğum rüyanın ilk basamağına ulaşmayı başardım." ifadelerini kullandı.

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İlk transseksüel haber spikeri ekrana çıktı!

Malik, Pakistan'daki trans bireylerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için çalışacağını da söyledi: "Topluluğumuz eşit muamele görmeli ve cinsiyete dayalı ayrımcılık olmamalı. Eşit haklara sahip olmalı ve toplum içinde sıradan vatandaşlar olarak görülmeliyiz. Pakistan'da trans bireyler ayrımcılıkla karşılaşıyor ve iş bulmakta zorlanıyor. Para kazanmak için dilenciliğin yanında, seks işçiliği yapanlar da bulunuyor.''

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İlk transseksüel haber spikeri ekrana çıktı!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Marvia Malik, ailesinin spikerlik kariyerinden haberdar olmasına karşın kendisini reddetmeye devam ettiğini de söyledi. Kohenoor televizyonunun sahibi, Malik'in cinsiyeti yüzünden değil yetenekleri yüzünden işe alındığını açıkladı.

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İlk transseksüel haber spikeri ekrana çıktı!

Bu ay içinde Pakistan Senatosu trans bireylerin, kendi cinsiyetlerine kendilerinin karar verebileceği şeklinde bir yasayı onayladı. 2016 yılında 23 yaşında Alisha isminde bir trans birey, silah yarası ile getirildiği hastanede geç tedavi görmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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