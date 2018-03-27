İlk transseksüel haber spikeri ekrana çıktı!

Pakistan'da bir haber kanalı ülkede tarihinde bir ilke imza atarak, transseksüel bir spikeri ekrana çıkardı. Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı.

Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, BBC'ye, teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı. Malik, 3 aylık eğitim sonrası Kohenoor televizyonundaki ilk bültenini Cuma günü sundu. Marvia Malik, işi aldığını öğrendiğinde sevinçten çığlık atmamak için kendini zor tuttuğunu söyleyerek, "Kendim için kurduğum rüyanın ilk basamağına ulaşmayı başardım." ifadelerini kullandı. Twitter

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Malik, Pakistan'daki trans bireylerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için çalışacağını da söyledi: "Topluluğumuz eşit muamele görmeli ve cinsiyete dayalı ayrımcılık olmamalı. Eşit haklara sahip olmalı ve toplum içinde sıradan vatandaşlar olarak görülmeliyiz. Pakistan'da trans bireyler ayrımcılıkla karşılaşıyor ve iş bulmakta zorlanıyor. Para kazanmak için dilenciliğin yanında, seks işçiliği yapanlar da bulunuyor.'' Twitter

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Marvia Malik, ailesinin spikerlik kariyerinden haberdar olmasına karşın kendisini reddetmeye devam ettiğini de söyledi. Kohenoor televizyonunun sahibi, Malik'in cinsiyeti yüzünden değil yetenekleri yüzünden işe alındığını açıkladı.



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