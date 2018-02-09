İlk rolü sizi çok şaşırtacak

Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz?

İlk rolü sizi çok şaşırtacak

Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz? Bazıları çok küçük yaşta ekranda milyonların sevgilisi oldu, bazıları ünlü olduğunda çoktan orta yaşa gelmişti. Bazı ünlüler büyük bir rolle karşımıza çıktılar bazıları ise sadece arkada sessizce oturan figurandı ama şimd hepsini milyonlar tanıyor...

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İlk rolü sizi çok şaşırtacak

'İçerde' dizisinde Komiser Selim rolü ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yıldıran, şu sıralar 'Çukur' ile ekranlarda... Dizide 'Kemal' karakterine hayat veren ve izleyiciden tam not alan genç oyuncuyu ilk kez nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? 1981 yılında İstanbul'da doğan Yıldıran, Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü mezunu...

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İlk rolü sizi çok şaşırtacak

Türk izleyici profesyonel dansçı olan Uğur Yıldıran'ı ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında gördü... Yıldıran'ın Hadise'ye sarılarak verdiği pozlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı.Genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

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İlk rolü sizi çok şaşırtacak

2011 yılında izleyici ile buluşan 'Kolej Günlüğü' dizisini hatırlayanlar var mı? Onur, Mert ve Elif'in hikayesini anlatan dizi çok uzun soluklu olmamıştı... Buna rağmen dizi sektörüne iki başarılı isim kazandırdı! Dizide Mert karakterine hayat veren Furkan Andıç, 'Tatlı İntikam' dizisi ile şöhretin zirvesine çıktı. Şu sıralar ise Meryem'de canlandırdığı 'Savaş Sargun' karakteri ile gündemde... Dizi her hafta izlenme rekorları kırıyor!

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