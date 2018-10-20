İlk kez yayınlandı! İşte Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri

Suudi Arabistan konsolosluk binasında öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ilk kez yayınlandı. Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce satın aldığı evde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.