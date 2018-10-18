İlk iş gününde patronu taciz etti! Annesi baygınlık geçirdi...

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bir firmada bugün işe başlayan genç kız iddiaya göre iş yerinde kahve yaptığı sırada patronu D.A.’nın tacizine uğradı. Genç kız durumu telefonla annesi M.K.’ya haber verdi. Kızının çalıştığı firmaya gelen anne kızını taciz ettiğini öne sürdüğü patronu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile anne sinir krizi geçirerek bayıldı. Annenin durumunu görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırdı. Genç kızı ilk iş gününde taciz ettiği iddia edilen patron D.A. da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.