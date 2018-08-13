İlk emrin indiği Hira Mağarası'na yoğun ilgi

Hac ibadeti için Mekke'ye gelen yüz binlerce hacı adayı, Kabe'yi tavafın yanı sıra İslam tarihinde önemli yere sahip mekanları da ziyaret ediyor.

Hacı adaylarının ilgi gösterdiği tarihi mekanların başında Hazreti Muhammed'e ilk emrin geldiği Cebel-i Nur'daki (Nur Dağı) Hira Mağarası geliyor.

Hira Mağarası, Mekke'nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki Nur Dağı'nın zirvesinde bulunuyor.

Hacı adayları sabah namazını zirvede kılmak için güneş doğmadan yola çıkıyor. Zorlu bir tırmanışı göze alan hacı adayları, yol üzerindeki seyyar satıcılardan aldıkları bastonlarla tırmanışa başlıyor.

Bir saatlik meşakkatli yolculuk sırasında dualar eden hacı adayları, İslam'ın ilk yıllarını tefekkür etmeye çalışıyor.

Yalnızca tek kişinin geçebileceği kayalıklar arasından ilerleyen hacı adayları, zirveye ulaşınca sabah namazını eda ediyor.

Hacı adayları, dağın zirvesinden 20 metre aşağıda yer alan Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği kutsal mekana ulaşınca da huşu içinde şükür namazı kılıyor.

Kutsal mekanı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşayan hacı adayları, aynı şekilde zorlu bir yolculukla geri dönüyor.