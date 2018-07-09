Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'den ayrıldı.
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıkan Erdoğan, Külliye'de top atışlarıyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yol boyunca süvariler de eşlik etti.
Erdoğan, Anıtkabir'den Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken yol boyunca kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan'ın geçişi esnasında vatandaşlar ellerindeki karanfilleri ve gülleri makam otomobilinin üzerine serpti.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN İlk Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER