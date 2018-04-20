İlk 6 ay anne sütü önemli! Anne sütünü artıran besinler...

Anne sütünün faydaları nelerdir? Bebekler için çok ama çok önemli bir besin olan anne sütünü artıran besinler arasında siyah susam, arpa, fesleyen ve yeşil sebzeler bulunuyor. Anne sütü almayan bebeklerde sindirim sistemi sorunları görülebilmektedir.

İlk 6 ay anne sütü önemli! Anne sütünü artıran besinler...

Anne sütü, bebekler için mucizevi özelliktedir ve bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemlidir. Çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur.

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İlk 6 ay anne sütü önemli! Anne sütünü artıran besinler...

ÇOCUK NE ZAMANA KADAR EMZİRİLMELİ: Anne sütü, bebekler için en iyi ve en doğal besindir. Anne sütü, normal doğum haftasında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ihtiyaçlarını 6 ay tek başına karşılayabilir. Emzirmenin 6 aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 1 yaşına kadar devam edilmesi önerilir.

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İlk 6 ay anne sütü önemli! Anne sütünü artıran besinler...

EMZİRMENİN ANNEYE FAYDALARI: Emzirme bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. Doğumdan hemen sonra emzirme doğum sonrası kanama miktarını azaltır. Annenin sağlığında koruyucu etkisi vardır; göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi risklerini azaltır. Anne emzirirken salgılanan oksitosin hormonu aslında mutluluk hormonudur. Aynı zamanda annenin doğum öncesi vücut yapısına yeniden kavuşmasını kolaylaştırır, hem rahim toparlanması, hem de alınan kiloların verilmesini kolaylaştırmaktadır.

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İlk 6 ay anne sütü önemli! Anne sütünü artıran besinler...

ANNE SÜTÜ ALMAYAN BEBEKLERDE GÖRÜLEN SORUNLAR: Sindirim sistemi, enfeksiyonlar için koruyucu maddeler içerdiğinden anne sütü almayan bebekler sık sık enfeksiyonlara yakalanır.
Orta kulak iltihabı riskini anne sütü alan bebeklere göre daha fazladır. Bazı kronik hastalıkların oluşma riski anne sütü almayan bebeklerde daha fazladır.(Tip 1 Diyabet, Çölyak hastalığı, Obezite, Koroner Kalp Hastalıkları gibi) Bebeğin ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olan anne sütü alınmadığında, dikkat azlığı sendromu, ilgisizlik gibi sorunlar ile karşılaşılabilir. Anne sütü almayan bebekler daha sık ağlarlar.

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