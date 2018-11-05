İlhan Mansız sürprizi! Transfer detayları...

Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş yardımcısı İlhan Mansız'ı yeni golcüyü izlemesi için görevlendirdi ve takip ettirdi.
Siyah-beyazlılar Süper Lig'in sürpriz ismi Mbiya Diagne'yi takibe aldı.
Yüksek gol ortalaması ve istikrarıyla hem Türkiye’deki büyük kulüplerin hem de Avrupa devlerinin radarında olan Senegalli forvetin, Kasımpaşa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kasımpaşa, Diagne’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin’in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Bu sezon 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Diagne, rakip filelere tam 11 gol göndermeyi başardı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER