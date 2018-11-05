İlhan Mansız sürprizi! Transfer detayları...

Yüksek gol ortalaması ve istikrarıyla hem Türkiye’deki büyük kulüplerin hem de Avrupa devlerinin radarında olan Senegalli forvetin, Kasımpaşa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kasımpaşa, Diagne’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin’in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.