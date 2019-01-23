İlginç oyun! Oyuncular da seyirciler de çırılçıplak soyunuyor

Nudist aktiviteleriyle zaman zaman adından söz ettiren Fransa'dan yine ilginç bir aktivite haberi geldi. Kısa süre önce açılan nudist restoranla dünyada yankı uyandıran Fransızlar bu kez nudist drama oyununda buluştu.

İlginç oyun! Oyuncular da seyirciler de çırılçıplak soyunuyor

Nudist aktiviteleriyle zaman zaman adından söz ettiren Fransa'dan yine ilginç bir aktivite haberi geldi. Kısa süre önce açılan nudist restoranla dünyada yankı uyandıran Fransızlar bu kez nudist drama oyununda buluştu.

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İlginç oyun! Oyuncular da seyirciler de çırılçıplak soyunuyor

İlk kez bir nudist drama oyununun sergilendiği tiyatro salonuna seyirciler de çıplak alındı. İlginin büyük olduğu oyunda, çıplak şekilde bir arada bulunan onlarca insanın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Fransa'nın başkenti Paris'te, ilk defa bir nudist drama oyunu seyircilerle buluştu.

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İlginç oyun! Oyuncular da seyirciler de çırılçıplak soyunuyor

Fransa, pek çok doğa aktivitesi ile tanınıyor. İlginç duruşuyla zaman zaman gündeme gelen Fransız sanatçılar, bu kez yine bir ilk gerçekleştirdi ve ilk kez bir nudist drama oyunu sergilendi. Oyuncuların çıplak olduğu oyunu izlemek isteyenler salona çıplak alındı.

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İlginç oyun! Oyuncular da seyirciler de çırılçıplak soyunuyor

20 Ocak'ta Palais des Glaces'da oynanan oyuna ilgi büyüktü. Nudizm veya Naturizm, kişilerin vücutlarını utanmadan rahatlıkla sosyal olarak çıplak bir şekilde bir arada ve doğa ile bütünleşmiş olarak bulunabilmeleri halidir. Seksüel bir anlam taşımamaktadır.

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