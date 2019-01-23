İlginç oyun! Oyuncular da seyirciler de çırılçıplak soyunuyor

Fransa, pek çok doğa aktivitesi ile tanınıyor. İlginç duruşuyla zaman zaman gündeme gelen Fransız sanatçılar, bu kez yine bir ilk gerçekleştirdi ve ilk kez bir nudist drama oyunu sergilendi. Oyuncuların çıplak olduğu oyunu izlemek isteyenler salona çıplak alındı.