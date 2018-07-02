İlçe ayaklandı: Camilerden bu anons yapılıyor!

Hatay Hassa'da, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde Ufuk'un kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edilerek anons edildi.
Kırıkhan ilçesinde yaşayan, tarım işçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi.
Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti.
Bidona su dolduran Mehmet Tatar, bir süre sonra Ufuk'un olmadığını fark etti. Çevrede aramasına rağmen yeğenini bulamayan Tatar, eve dönüp, durumu ailesine anlattı.
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