İlçe ayaklandı: Camilerden bu anons yapılıyor!

Hatay Hassa'da, amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tüm ilçe merkezinde ve köylerdeki camiilerde Ufuk'un kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetler tarif edilerek anons edildi.