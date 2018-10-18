İlber Ortaylı'nın bebeklik hali tam bomba instagramda paylaştı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafı paylaşıldı... Altaylı'nın bebeklik halini görenler, kızının oğlunun dede Ortaylı'ya olan berzerliğine çok şaşırdı... İşte İlber Ortaylı'nın bebeklik, çocukluk ve gençlik halleri...

İlber Ortaylı'nın bebeklik hali tam bomba instagramda paylaştı

Türkiye'nin en tanınmış tarihçisi İlber Ortaylı'nın Instagram hesabından paylaşılan bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İlber Ortaylı'nın bebekliğinin şimdilerde sık sık fotoğraflarını paylaştığı ve kendisini gençleştirdiğini söylediği torununa benzerliği ise dikkat çekti. Ünlü tarihçinin anne ve babasıyla birlikte olduğu fotoğraf kısa sürede 20 binden fazla beğeni aldı. İşte İlber Ortaylı'nın bebekliği, çocukluğu, gençliği ve askerlik fotoğrafları...

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İlber Ortaylı'nın bebeklik hali tam bomba instagramda paylaştı

İlber Ortaylı bebeklik fotoğrafını "Anne kucağında, 1948" notuyla paylaştı. 20 binden fazla beğeni alan fotoğrafa takipçileri "İlber Hoca duruşunu babasından almış" yorumu yaptı.

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İlber Ortaylı'nın bebeklik hali tam bomba instagramda paylaştı

İlber Hoca'nın bir başka bebeklik fotoğrafı da Instagram hesabından "Avusturya, 1948. Ortaylı ailesinin ilk çekirdeği oluşmuş artık... Şefika ve Kemal Ortaylı, küçük İlber'le" notuyla paylaşılmıştı.

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İlber Ortaylı'nın bebeklik hali tam bomba instagramda paylaştı

İlber Ortaylı'ının Instagram hesabından kızından olan torunu Deniz Ali ile birlikte olduğu fotoğraflar da sık sık paylaşılıyor. İlber Hoca'nın bebeklik fotoğrafının ortaya çıkması üzerine sosyal medyada "Deniz Ali dedesinin küçüklüğünün tıpa tıp aynısı" yorumları yapıldı.

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