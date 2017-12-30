İlber Ortaylı: Bunu diyen gerizekalıdır

Kayseri’de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde 2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri törenine yapıldı. Geceye tarihçi Prof.Dr İlber Ortaylı’nın yanı sıra Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Mustafa Argunşah ve çok sayıda davetli katıldı.

"GERİ ZEKALILAR VAR"

Mondros Mütarekesi 1918’de imzalandığı zaman Halep’in kuzeyinde, doğuda Medine’de olduklarına işaret eden Prof.Dr. Ortaylı, konuşmasına şöyle devam etti: "Medine’den çekilmedik. İstediğin kadar mütareke imzala biz burayı terk etmeyiz. Fahrettin Paşa, ’Ben burayı terk etmem’ dedi. Bu arada Fahrettin Paşa’nın bazı eserleri yolu uçurmalarına rağmen vagona yükletti. ’İstanbul’da İngilizler var, aman mütareke ahkamına mugayir olarak getirdiniz. Bir şey yaparlar’ diye oradan Niğde’ye götürülerek burada saklandı. Askerlerimizi de maalesef, edepsiz herifler enterne edip, Mısır’a esir diye götürdüler. Çoğuna ne olduğunu Allah biliyor. Bir kısmı döndü, Fahrettin Paşa da. Şimdi bu paşa ittihatçı, yok bilmem ne Araplar’a karşı niye savunmuş diye yazan geri zekalılar var. Adam Peygamberin kabirini savunuyor, namusunuzu kurtarıyor, ne istiyorsunuz daha? Bunun neresi Müslümanlık, bazı şeyleri hakikaten hesaba katmamız gerekiyor. Bunlar hoş şeyler değil, çok ilginç. Kudüs, daha evvel ki Kut’ül Amare cengi ve bilhassa mütarekenin yapılmasına rağmen daha hala Medine’de savunma yapmamız çok önemli olaylardır. Şu sıralar Arap dünyasında büyük çatışmalar var. Suudiler tükeniyor o yüzden bu cephe ile işleri yok. İstedikleri Katar’dır."